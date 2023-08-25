الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: التأثير الإيجابي لانضمام مصر لتجمع البريكس على البورصة المصرية بعيد المدى

ايمن فوده، فيتو
ايمن فوده، فيتو

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن تجمع البريكس والمنشأ منذ العام 2009 من الدول الخمس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتى تمثل بالاحرف الأولى فى اسم التجمع الاقتصادى  يهدف إلى تحقيق الإطاحة بالهيمنة الغربية على اقتصادات العالم من خلال الدولار.

و ذلك بالتعامل مبدئيا بين تلك الدول بعملاتها المحلية إلى أن يتم الاتفاق على عملة موحدة بغطاء الذهب بعيدا عن الدولار وأهمها الاحتياطيات النقدية.

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إلا أنه على أرض الواقع لم يكن تأثير ذلك بالقوى أو الملحوظ والذى بعث بالعديد من الدول برغبتها فى الانضمام لهذا التجمع ومن أهم تلك الدول المملكة العربية السعودية والامارات وايران ومصر وتركيا واندونيسيا والمكسيك والارجنتين وكوبا والكونغو الديمقراطية.

 

وأضاف انه بالنسبة لاستفادة البورصة المصرية مع الانضمام لتجمع البريكس فلنا أن نعلم أن ذلك سيكون على المدى البعيد بعد الانعكاس الايجابى على صعيد الاقتصاد الكلى، وحل أزمة الدولار وما يعانيه الاقتصاد المصرى من الفجوة التمويلية فى العملة الأجنبية لتلبية التزاماتها قصيرة الأجل نحو الشركاء الخارجيين وجهات التمويل. 

 

وأشار  إلى أن البورصة المصرية الآن ومع كل الإخفاقات المشهودة من حيث كل  أوجه العوار فى القيم العادلة الغائبة ومكررات ربحية الأسهم الحالية تعد الأكثر جاذبية من العديد من دول البريكس  الذى يشير  إلى أن عظم الاستفادة من الانضمام لها بعد انعكاس ذلك على الاقتصاد الكلى ثم على سوق المال.

بريكس تقرر زيادة عدد إعضائها 

قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كلّ من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 أعضاء، بعدما كانت تضم كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.

 

الناتج المحلي الإجمالي للدول الجديدة

ووفقًا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار. 

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ارتفاع نسب التضخم الاحتياطيات النقدية الاقتصاد المصري تجمع البريكس

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