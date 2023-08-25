ضبط 182 ألف قرص ترامادول بـ18 مليون جنيه قبل ترويجهم في الإسكندرية

أحطبت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، محاولة اثنين من العناصر الإجرامية ترويج 182 ألف قرص ترامادول بـقيمة 18 مليون جنيه في الإسكندرية.

ضبط 182 ألف قرص ترامادول بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية بـ 18 مليون جنيه



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح) بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبالتفتيش عُثر على (عدد 182,000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر).



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما للسيارتين في النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (18,200,000) ثمانية عشر مليون ومائتي ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.