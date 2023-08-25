مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري فوكة بطريق ” الإسكندرية - مطروح” الساحلي.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين أعلى كوبري " فوكة " بطريق إسكندرية مطروح الساحلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة يحيى ص خ، 21 سنة، وأصيب كلا من يوسف م ك، 19 سنة، جرح قطع بالرأس 6 سم ما بعد الارتجاج كدمات، مصطفى م أ، 20 سنة، كسر بالجمجمة والعمود الفقري، فادي س س، 22 سنة، كسر بالساق اليسرى وكدمات.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.