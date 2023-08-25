تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من ضبط عامل لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.



إعلان على الفيس بوك يقود لضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العقاقير المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته 990 قرص “كيميريكا 300” وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.