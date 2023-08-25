الصين تعرض إنشاء محطة نووية في السعودية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، في تقرير لها، أن المملكة السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة.

وذكر التقرير نقلا عن مسئولين سعوديين مطلعين، أن "المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضًا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة".

متطلبات منع الانتشار النووي

وقالت الصحيفة: إن "المسئولين السعوديين أفادوا بأن بحث الأمر مع الصين يمثل وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم تنازلات في المتطلبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي".

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وأضافت "وول ستريت جورنال" أن "مسئولين سعوديين قالوا إنهم يفضلون تكليف شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ببناء مفاعلات المحطة مع الاستعانة بخبرة تشغيلية أمريكية، لكن بدون الموافقة على الضوابط المرتبطة بمنع الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام".

في حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن المسؤولين السعوديين قالوا إن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدمًا مع الشركة الصينية قريبًا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة".

وأفادت الصحيفة نقلا عن وزارة الخارجية الصينية القول: إن "بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي".

عضوية مجموعة "بريكس"

ويشار إلى أن مجموعة "بريكس" (الصين روسيا البرازيل الهند جنوب أفريقيا) قررت أمس الخميس زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن تبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ومع إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس (الخميس)، انضمام السعودية و5 دول أخرى بعضوية كاملة إلى «بريكس»، التي تتألف حاليًا من الدول الخمس صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، تكون دول المجموعة قد أنجزت الملف الأهم على طاولة القادة خلال القمة الحالية.

توسع كتلة "بريكس"

وذكرت "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر في وقتٍ سابق من الأسبوع الحالي، إلى أن ملف توسّع الكتلة يأتي على رأس جدول أعمال القمة الحالية، ومن المنتظر أن يشتمل البيان الختامي إيضاحات حول نتائج نقاشات القادة التي تباينت حول انضمام أعضاء جدد من عدمه، فضلًا عن مقترحات بربط إجراءات الانضمام بمتطلّبات تحدّدها المجموعة، غير أن الرئيس الجنوب أفريقي استبق إعلان البيان الختامي خلال كلمته (الخميس)، عن تلك النقاشات، بإعلانه انضمام السعودية وعدد من الدول الأخرى، في إشارة إلى أن البند الرئيسي للقمة الحالية قد أُنجز مباشرة.

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