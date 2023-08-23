السعودية: إدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة

قررت الحكومة السعودية إدراج تدريس اللغة الصينية في المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة.

وفي السياق، وجهت وزارة التعليم السعودية جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.

وحسب صحيفة "سعودي جازيتا"، فإن قرار إدخال دروس اللغة الصينية في المدارس السعودية جاء خلال زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة محمد بن سلمان آل سعود إلى الصين.

اللغة الصينية في المناهج الدراسية

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وأوضحت الصحيفة أن الرياض وبكين اتفقتا خلال زيارة ولي العهد على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية لجميع المراحل في المدارس والجامعات بالمملكة.

تخصيص الفترة الرابعة لدراسة اللغة الصينية

وطبقا لتوجيهات وزارة التعليم السعودية، يجب تخصيص الفترة الرابعة من كل أحد واثنين لدراسة اللغة الصينية في المدارس.. ووفقا للصحيفة، تستعد إدارات التعليم في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ برنامج اللغة الصينية لطلاب المرحلة الثانوية في الصف الثاني ضمن الفصول المتخصصة، وسيكون لكل قسم مدارس مخصصة لتدريس اللغة الصينية.

جاءت هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون والتواصل الثنائي في كافة المجالات، بالإضافة إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة بما يحقق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.

التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي

وخلال السنوات الأخيرة، نشطت الصين والمملكة العربية السعودية في بناء التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأثناء شهر فبراير 2019، زار ولي العهد السعودي بكين، وفي ديسمبر 2022، قام الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة للمملكة، أبرم خلالها الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية.