الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقاتلات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

المجال الجوي لتايوان،
المجال الجوي لتايوان، فيتو

أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، اختراق 13 مقاتلة صينية لمجالها الجوي، بالإضافة إلى قيام 5 سفن صينية بإجراء دوريات التأهب القتالي حول الجزيرة.

رصد 22 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "رصدت، ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا، 22 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة".

وأضافت الوزارة أن "الطائرات شملت مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات مسيرة، دخلت 13 منها منطقة الدفاع الجوي في تايوان".

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبتها.

وكانت الصين بدأت تدريبات عسكرية حول تايوان السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم"، عقب زيارة وليام لأي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

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حماية السيادة الصينية

ووصفت بكين، “لاي”، بأنه "مثير للمشاكل"، متعهدة باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

وعلى إثرها، أطلقت الصين دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

ومن جهتها، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، مؤكدة  أنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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