السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

متخصصة في الشأن الصيني تعلق على وصف تايوان لـ "بكين" بالمتنمرة المجاورة

الأزمة بين الصين
الأزمة بين الصين وتايوان، فيتو

علقت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة  فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية وأستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف على  وصف وزير الخارجية التايوانى "جوزيف وو" للصين بالمتنمرة.

 

جاء تعليق  الدكتورة نادية حلمى على إثر تدهور العلاقات بين الصين وتايوان منذ تسلم الرئيسة الحالية لتايوان "تساي إينج ون" مقاليد الحكم عام ٢٠١٦، والتى تنتمى إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل للإستقلال.

وتنتمي رئيسة تايوان الحالية "تساي إينج ون" للحزب الديمقراطي التقدمى المعادي للحزب الشيوعي الحاكم في جمهورية الصين الشعبية، والذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين، وقد فازت "تساى إنغ ون" بولاية ثانية فى عام ٢٠٢٠.

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المناورات الصينية الجديدة

 

الصين، ولفتت  حلمى فى تصريح لـ فيتو ان المناورات الصينية الجديدة جاءت في أعقاب زيارة وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، إلى الولايات المتحدة وهي الزيارة التي نددت بها الصين وتوعدت بالرد عليها. خاصة وان لاي، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير المقبل لعام ألقى خطابات في واشنطن التي كان من المفترض أن تكون محطة توقف له بها. 

وانتقد مسؤول فى (مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى) زيارة المرشح الرئاسى المحتمل "وليام لاى" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد على "أن أفعال لاى أثبتت أنه صانع مشكلات مطلق. وسيدفع تايوان إلى حافة حرب خطيرة وسيجلب مشكلات عميقة لمواطني تايوان".  

الدكتورة نادية حلمي، فيتو

 

المساعدات الأمريكية لتايوان هدفها تقويض النفوذ الصينى        

 

الصين ، وتابع تساعد الولايات المتحدة الأمريكية تايوان سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، كمحاولة أمريكية لتقويض النفوذ الصينى فى الجزيرة التايوانية، والتي تعتبرها منافسًا لها على النفوذ العالمى، كما أن للموقع الجغرافى لجزيرة تايوان أهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن، ففى حالة نجاح الصين في ضم تايوان إليها بالقوة، ستكون أكثر حرية فى استعراض قوتها العسكرية فى منطقة غرب المحيط الهادئ، وهو ما ترى فيه واشنطن تهديدًا لقواعدها العسكرية في أماكن بعيدة مثل قواعد "جوام فى كوريا الجنوبية وهاواى وأوكيناوا فى اليابان"، لكن الصين تصر على أن نواياها سلمية. كما أن إسترداد الصين للسيادة الكاملة على الجزيرة التايوانية سيهدد التواجد العسكرى الأمريكى فى بحر الصين الجنوبى.

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