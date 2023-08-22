روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

روبوت، عزف روبوت روسي على آلة موسيقية في مسابقة الروبوتات الدولية التي استضافتها الصين مؤخرًا، بشكل فريد، وقد مثل روسيا في المسابقة علماء شباب من معهد البصريات والميكانيكا في بطرسبرج.

وفاز الروبوت الموسيقي، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، الذي طوره الفريق الروسي التابع لمختبر الروبوتات الشبابي، بالميدالية الذهبية، وأعجب لجنة التحكيم أكثر من أي روبوت آخر. أفادت بذلك وكالة «تاس» نقلًا عن الخدمة الصحافية للمعهد.

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وقد أصبح الروبوت الذي يسمى Robert Robotecky هو الأفضل بين روبوتات أخرى في فئة Free Style Senior بعد أن قام بأداء أغنيات «كاتيوشا» و«أمسيات ضواحي موسكو» و«تحت سماء باريس» الروسية واقفًا على جيروسكوتر.

ولم يكن أمام هيئة التحكيم سوى منح الروبوت الميدالية الذهبية لبراعة أدائه في العزف والموسيقى.

تنافس في المسابقة الباحثون الشباب الروس، وكان بينهم ديمتري ياكوفليف الطالب في السنة الأولى بكلية أنظمة التحكم والروبوتات وداريا يابلونينا الطالبة في الصف العاشر في مدرسة «آنيتشكوف»، مع أكثر مع من 3000 باحث شاب يمثلون 24 دولة.

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