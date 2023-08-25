أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

طالبت السلطات البرازيلية ضرورة ضبط الساحر رونالدينيو من أجل خضوعه للاستجواب بخصوص العمليات المشبوهة بالعملات المشفرة في البرازيل.

وأمرت رئاسة اللجنة البرلمانية، التي تحقق في العمليات المشبوهة بالعملات المشفرة في البرازيل، أمس الخميس أن تتولى الشرطة إحضار رونالدينيو جاوتشو لاستجوابه بعد رفضه الحضور أمامها مرتين.

إحضار رونالدينيو للاستجواب

وكانت اللجنة، التي تحقق في مؤشرات على وجود مساعٍ احتيالية في عمليات بـالعملات الرقمية، قد استدعت لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق مرتين لتقديم توضيحات، آخرها اليوم.

Advertisements

لكن "الساحر البرازيلي رونالدينيو برر غيابه بمشاكل في الرحلات الجوية إلى العاصمة البرازيلية، وهو السبب الذي لم يقبله أعضاء البرلمان.

وقال النائب ريكاردو سيلفا، عضو اللجنة: "لم يحضر يوم الثلاثاء.. قمنا بتأجيل الموعد، والتحذير من أن الغياب مجددًا سيؤدي إلى طلب إحضاره قسرا، وهذا ما قررته رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية صباح الخميس".

مشاركة رونالدينيو في عملية احتيال

ومع ذلك، يمكن لمحامي لاعب كرة القدم الدولي السابق رونالدينيو الاستئناف على مثل هذا القرار أمام القضاء البرازيلي، بمجرد أن أعلنت المحكمة العليا أن هذه الأداة غير دستورية في عام 2018.

ويشتبه في أن رونالدينيو شارك في عملية احتيال منسوبة لشركة 18kRonaldinho، التي عرضت أرباحا زائفة تزيد عن 2%، لمن استثمروا ما لا يقل عن 30 دولارا في العملات الافتراضية.

وظهر بدلا منه شقيقه ووكيل أعماله، روبرتو دي أسيس موريرا، الخميس، ونأى باسم رونالدينيو عن تلك الشركة، وقال إن النجم البرازيلي في الواقع "ضحية".

وقال للجنة: "لم يتم السماح مطلقا باستخدام صورة أخي واسمه".

وأكد أنهم "لم يكونوا أبدا" شركاء لشركة "18kRonaldinho"، وأنه لا يعرف كيف تم إنشاؤها.

لكنه في الوقت نفسه اتهم، بالأسماء والألقاب، شخصين آخرين بالوقوف وراء الشركة، وأصر قائلا: "لم نشارك قط".

وتم الكشف عن القضية من قبل عملاء الشركة التي يتم التحقيق بشأنها، والذين طالبوا في دعوى مدنية جماعية بتعويض قدره 300 مليون ريال (حوالي 62 مليون دولار أو 57 مليون يورو) عن الأضرار المعنوية والمادية.



ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.