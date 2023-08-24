الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد انضمام مصر، تصريح عاجل من رئيس البرازيل للأعضاء الجدد لمجموعة البريكس

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

رحب رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بانضمام مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين  إلى  مجموعة "بريكس".

الانضمام لمجموعة بريكس

وقال رئيس البرازيل، اليوم الخميس، إن  اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس يبرز أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن التنوع في بريكس يعطي قوة لبناء نظام عالمي جديد.

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرج.

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مجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم

وتلتحق كل من مصر والإمارات والسعودية  والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

جدير بالذكر أنه قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كلّ من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 أعضاء، بعدما كانت تضم كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.

الناتج المحلي الإجمالي للدول الجديدة

ووفقًا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.

رسميا، بريكس تدعو مصر للإنضمام إلى المجموعة

بلومبرج: بريكس تجهز دعوتين لضم مصر والسعودية إلى المجموعة

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