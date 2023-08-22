الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس البرازيل يتحدث عن فكرة إنشاء عملة موحدة لمجموعة بريكس

الرئيس البرازيلي،
الرئيس البرازيلي، فيتو

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تأييده لفكرة إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس" المتمثلة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

عملة موحدة لمجموعة "بريكس"

وقال الرئيس البرازيلي خلال كلمته في قمة "بريكس": "لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص.. لذلك، أنا أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية".

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كما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤول رفيع قوله، إن بنك مجموعة "بريكس" يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.

دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي

من ناحيته قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء اليوم أن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي.

ولفت رئيس جنوب إفريقيا خلال كلمته في الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" في جوهانسبرج أن حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام الماضي.. وأن دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية".
وأضاف رامافوزا: "حجم التبادل التجاري بين دول "بريكس" وصل إلى 162 مليار دولار خلال العام الماضي".


تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة "بريكس

 

وأشار رامافوزا إلى أن مجموعة "بريكس" تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولها وأن النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية.
التخلص من الدولار في التسويات بين دول “بريكس”

من ناحيته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.
ولفت  بوتين، خلال كلمته  اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.
وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.
وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.


تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية

 

وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.
وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية إلى شركاء موثوقين بما في ذلك من دول مجموعة "بريكس".
ونوه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.
وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

 

بدء فعاليات قمة بريكس 2023


ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
 

بوتين: التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها

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