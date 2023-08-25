الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق الآن، سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية، فيتو
سيولة مرورية، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.


الحالة المرورية اليوم الجمعة


وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

Advertisements

 

حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

تحويلات مرورية  لإستكمال تنفيذ أعمال  مشروع القطار الكهربائى بالجيزة


 تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع إستكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات، تحديدًا من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على محامية وسيدة وطفلة من قبل رجال الشرطة

ضبط قائدي سيارتين للسير برعونة وحركات استعراضية في حفل زفاف (صور)

وقال مصدر أمنى الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر.

 

واضاف المصدر الى انه يتم  إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى: حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يسارًا إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.


و إستكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاوتوستراد وصلاح سالم الانتشار السريع الحالة المرورية الحالة المرورية اليوم الجمعة الحالة المرورية اليوم العين السخنة تحويلات مرورية حالة الطوارئ حالة الطرق حالة المرور على الطرق حالة المرور

مواد متعلقة

ضبط قائدي سيارتين للسير برعونة وحركات استعراضية في حفل زفاف (صور)

حبس عصابة البحيرة لتجارة المخدرات والأسلحة النارية

القبض على 5 تشكيلات عصابية و57 متهما باعمال البلطجة وهاربين من المراقبة

فيديو يقود الشرطة لضبط تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية في مدينة نصر

سائق يطعن زميله لخلافات على أولوية تحميل الركاب في رمسيس

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية بالوعات الصرف في البحيرة

حبس 24 متهما لحيازة كميات من الحشيش والبانجو والهيروين

أخبار الحوادث اليوم: إحالة أوراق بائع للمفتي بتهمة قتل عامل لسرقته.. وكل ما تريد معرفته عن النائب العام الجديد

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

معرفش في كاميرات، اعترافات عامل دليفري تحرش بطالبة في مدخل عقار بالقاهرة

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

قرار جديد من النيابة في طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند ببدر

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

أسعار العدس اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

إجراء جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر بالخليفة

Advertisements

منوعات

المزيد

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

دراسة تحذر من خطر العمل الليلي وتكشف أضراره على الشباب وكبار السن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الجبس اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المصري

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

عالم أزهري: هذه الأعمال تجعل عداد الحسنات شغال حتى بعد الوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية