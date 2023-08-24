الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على محامية وسيدة وطفلة من قبل رجال الشرطة

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو التعدي على محامية وسيدة وطفلة من قبل رجال الشرطة.

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وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء إحدى السيدات بالتعدي عليها بالضرب وعلى موكلتها "شقيقتها" وطفلة من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

وتبين أن الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 أغسطس أثناء قيام الشاكية باستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة، وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها، وفى وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر. 

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وقامت المحامية المذكورة  ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية تعدى الشرطة على محامية

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