ضبط قائدي سيارتين للسير برعونة وحركات استعراضية في حفل زفاف (صور)
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" متضمنًا قيام قائدي سيارتين بالسير برعونة خلال حفل زفاف بالشرقية معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن قيام قائدي سيارتين بالسير برعونة خلال حفل زفاف بالشرقية معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما وتبين أنهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتان.
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