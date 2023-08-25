اتحاد الكرة، 4 مدربين مرشحين لقيادة منتخبات 2005 و2007 و2009

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا هاما يوم الإثنين المقبل، بمقر الاتحاد بالجزيرة، من أجل مناقشة ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة شكل لجنة فنية ثلاثية تضم أعضاء مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين، وجهزت هذه اللجنة قائمة تضم 25 مدربا مرشحين لتدريب منتخبات الشباب والناشئين، مواليد 2005، 2007، 2009، إلى جانب منتخب المحليين، على أن يتم عرض الملف والاختيارات النهائية على مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

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أبرز المرشحين لتدريب المنتخبات

ويعد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخبات الشباب والناشئين، محمد شوقي مدرب المنتخب الوطني السابق، الذي يقترب من قيادة منتخب 2005، أما في حال قرر مجلس الجبلاية إسناد قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأولمبي، وهو اقتراح يلقى تأييدا واسعا داخل المجلس، فإن محمد شوقي سيتولى وقتها قيادة منتخب مواليد 2007.

محمد شوقي، فيتو

خالد جلال مرشح لمنتخب المحليين

ويعد خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك أحد المرشحين بقوة لقيادة أحد المنتخبات التي سيتم تكوينها، وإن كان جلال أقرب لقيادة منتخب مواليد 2003 أو ما يعرف بمنتخب المحليين، أما في حال رفض المجلس تشكيل منتخب للمحليين فإن جلال سيكون مرشحا لقيادة منتخب الشباب مواليد 2009

ومن بين المرشحين للعمل في الأجهزة الفنية للمنتخبات المذكورة أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق وسيد معوض لاعب الأهلي الأسبق ووائل رياض شيتوس المدرب المساعد في الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر الأولمبي، وعادل مصطفى لاعب الأهلي الأسبق

خالد جلال، فيتو

علام يجتمع مع بيريرا

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم استقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.