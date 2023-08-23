الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

أنباء عن تأجيل اجتماع مجلس اتحاد الكرة لاختيار مدربي منتخبي الشباب والناشئين

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة، أن اجتماع مجلس الجبلاية الذي كان مقررا إقامته غدا الخميس، لمناقشة الأسماء المرشحة لقيادة منتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 و2009 قد تم تأجيله، على أن يعقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل.

أضاف المصدر، أن الاجتماع تأجل بسبب تواجد أغلب أعضاء المجلس خارج القاهرة حاليًا، ويتواجد بعضهم حاليا في الإسكندرية لحضور فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا لللكرة النسائية، فيما يتواجد البعض الآخر خارج مصر في مهمة عمل خاص.

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علام يجتمع مع بيريرا

عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

 

جمال الغندور يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس  لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي 

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.

 

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