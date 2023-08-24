الخميس 24 أغسطس 2023
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انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

من هو نائب عام مصر
من هو نائب عام مصر الجديد؟

 

 

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من هو نائب عام مصر الجديد نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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