ضبط تشكيل عصابي لسرقة أغطية بالوعات الصرف في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف بالبحيرة.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام (شخصين) يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أن (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار).. وكذا ضبط المركبة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات بمسكن أحدهما.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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