أخبار الرياضة اليوم، صلاح يقترب من اتحاد جدة.. وتفاصيل المران الأول للأهلي.. والساحل الشمالي سر صفقات المصري البورسعيدي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

محمد صلاح، يراقب نادي المقاولون العرب عن كثب ما ستصير إليه مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإن المقاولون سيحصل على نسبة في إعادة بيع محمد صلاح خلال تواجده في الملاعب.

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وبالتالي فإن المقاولون سيحصل على نسبة 4 % وفقا لتصريحات نادي المقاولون السابق والمقدرة بمبلغ 135 مليون جنيه حال بيع ليفربول محمد صلاح لنادي اتحاد جدة مقابل 100 مليون يورو.

أكدت قناة بي إن سبورت القطرية موافقة النجم المصري محمد صلاح على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر اللاعب المصري الاتفاق بين إدارة نادي ليفربول واتحاد جدة لحسم كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه ليفربول نظير الاستغناء عن محمد صلاح.



وأضاف مراسل بي إن عن حصول اللاعب المصري على عقد مالي ضخم يفوق راتب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فيما سيحصل محمد صلاح على مزايا أخرى.

نادي الزمالك، شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة داخل أروقة نادي الزمالك تتعلق بعملية التسليم والتسلم من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي.

وأكدت مصادر أن هناك عددا من العقبات القانونية مازالت مستمرة بخصوص عملية التسليم من جانب اللجنة الثلاثية، وذلك لوجود العديد من الملفات التي لم يتم حسمها بشكل قانوني ونهائي من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

خاض النادي الأهلي مرانه الأول استعدادا لبداية الموسم الجديد، حيث عاد لاعبو المارد الأحمر للتدريبات بعد إجازة دامت 3 أسابيع، وينتظر الأهلي تحديات كثيرة في الموسم المقبل أبرزها كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي الذي يشارك الفريق فيه للمرة الأولى في تاريخه.

وفي التقرير التالي نعرض لكم تفاصيل المران الأول للنادي الأهلي:

حسم كامل أبو على، رئيس النادي المصري البورسعيدي، صفقة التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز السابق تدعيما لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر أن كامل أبو علي أنهى تفاصيل التعاقد مع اللاعب ووكيله لمدة موسمين بعد جلسة عقدت بالساحل ظهر اليوم بناء على طلب المدير الفني علي ماهر ليدعم اللاعب التونسي صفوف الفريق البورسعيدي في المرحلة المقبلة.

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، أمام منتخب كينيا بنتيجة (3-0) في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ووصل منتخب مصر إلى قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر.

وفي قبل النهائي حقق منتخبنا الوطني الفوز على رواندا بنتيجة (3-0)، في حين فاز منتخب كينيا على الكاميرون بنتيجة (3-1).