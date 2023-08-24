الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب السيدات للكرة الطائرة يخسر لقب كأس أفريقيا أمام كينيا

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، أمام منتخب كينيا بنتيجة (3-0) في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ووصل منتخب مصر إلى قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر.

وفي قبل النهائي حقق منتخبنا الوطني الفوز على رواندا بنتيجة (3-0)، في حين فاز منتخب كينيا على الكاميرون بنتيجة (3-1).

منتخب الطائرة يفوز على بوروندي

وحقق منتخبنا الوطني الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة (3-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

Advertisements

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض منتخب مصر 5 مباريات في دور المجموعات، بدأت بالفوز على الجزائر في الجولة الأولى، ثم الفوز على مالي في الجولة الثانية، والفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة، وذلك قبل الفوز على منتخب نيجيريا في الجولة الرابعة، ثم فوز جديد اليوم أمام منتخب بوروندي.

وفاز المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب مصر يفوز على مالي 

 وحقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز على منتخب مالي بنتيجة (3-0) في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب الطائرة يفوز على الجزائر

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات، بثلاثة أشواط نظيفة. 

مجموعة منتخب الكرة الطائرة

وكانت قرعة البطولة الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، مالي والجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي. 

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، أوغندا والمغرب وكينيا ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

ويقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة كأس أفريقيا للكرة الطائرة

مواد متعلقة

مسلسل التدخلات الفنية عرض مستمر في اتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، منتخب السيدات يهزم رواندا ويصل لنهائي البطولة الأفريقية

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر ورواندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، مصر تفوز على أوغندا وتتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

الأكثر قراءة

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

حضور استثنائي لـ عمرو دياب وبهاء سلطان وحماقي في حفل ليلة الدموع (فيديو)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

رئيس البورصة الجديد يكشف لـ "فيتو" خطة النهوض بسوق المال المصري

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية