الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، تطورات جديدة في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أكدت صحيفة ريليفو الفرنسية اقتراب موافقة النجم المصري  محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على عرض انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي بعد تقديم راتب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم حيث يتخطى راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وأكدت الصحيفة أن تلك الخطوة الجريئة من نادي اتحاد جدة برفع العرض إلى رقم قياسي جعل صلاح يفكر رفقة وكيله وكذلك إدارة  ليفربول في اتخاذ قرار حاسم في الساعات المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي لديها قناعة تامة أن الفرعون المصري سيوقع على انضمامه للفريق في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

Advertisements

 

صحيفة ريليفو، فيتو 

 

مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.


وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

من جانبه، كان الأيقونة الرياضية المصرية صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة. 

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

ويسابق الاتحاديون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.


يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نوجولو كانتي وكريم بنزيما، والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

الدوري الإنجليزي 

 

وتجاهلت الصحف الإنجليزية الصادرة، اقتراب انضمام النجم الفرعوني محمد صلاح لاعب ليفربول من اتحاد جدة السعودي واهتمت بمستقبل الدولي الإنجليزي السابق ماسون جرينوود بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده.

وألقت الصحف اليومية الإنجليزية الضوء على موقف الأندية السعودية من ضم ماسون جرينوود لكنها تجاهلت ضم محمد صلاح.

ديلي ستار


وعنونت صحيفة ديلي ستار: "رجل غير مرغوب فيه. رد الفعل العنيف المحتمل يبعد الأندية السعودية عن جرينوود".

وفي عنوان جانبي كتبت: "تشيلسي حريص على بالوجون"، في إشارة إلى مهاجم آرسنال.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح ليفربول صحيفة ريليفو الفرنسية اتحاد جدة كريستيانو رونالدو النصر السعودي

مواد متعلقة

أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

بعد غضب جماهير ليفربول، تعرف على خليفة محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء

الأكثر قراءة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

مجلس بريكس يكشف عن حلم اقتصادي يمكن تحقيقه من خلال مصر          

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية