الدوري السعودي، تطورات جديدة في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

أكدت صحيفة ريليفو الفرنسية اقتراب موافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على عرض انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي بعد تقديم راتب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم حيث يتخطى راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

وأكدت الصحيفة أن تلك الخطوة الجريئة من نادي اتحاد جدة برفع العرض إلى رقم قياسي جعل صلاح يفكر رفقة وكيله وكذلك إدارة ليفربول في اتخاذ قرار حاسم في الساعات المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي لديها قناعة تامة أن الفرعون المصري سيوقع على انضمامه للفريق في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

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صحيفة ريليفو، فيتو

مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

وذكرت تقارير صحفية سعودية، عن تقارب وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.



وكان ليفربول قد أغلق باب انتقال صلاح أول الأمر، لكنه عاد وقبل الدخول في نقاشات غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

من جانبه، كان الأيقونة الرياضية المصرية صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة.

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

ويسابق الاتحاديون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.



يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نوجولو كانتي وكريم بنزيما، والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

الدوري الإنجليزي

وتجاهلت الصحف الإنجليزية الصادرة، اقتراب انضمام النجم الفرعوني محمد صلاح لاعب ليفربول من اتحاد جدة السعودي واهتمت بمستقبل الدولي الإنجليزي السابق ماسون جرينوود بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده.

وألقت الصحف اليومية الإنجليزية الضوء على موقف الأندية السعودية من ضم ماسون جرينوود لكنها تجاهلت ضم محمد صلاح.

ديلي ستار



وعنونت صحيفة ديلي ستار: "رجل غير مرغوب فيه. رد الفعل العنيف المحتمل يبعد الأندية السعودية عن جرينوود".

وفي عنوان جانبي كتبت: "تشيلسي حريص على بالوجون"، في إشارة إلى مهاجم آرسنال.