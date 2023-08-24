اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

وتقرر‏ إيقاف كل من:

‏محمود العسال المستشار القانوني

‏محمود خالد رئيس الشئون القانونية

‏وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن

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إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبيدة مدير الأمن

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك حاليا قررت فصل موظف الخزينة عقب ضبط عدد من المخالفات وتحويله للنيابة في ظل العمل على كشف جميع المخالفات القانونية داخل النادي.

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها

وتوجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.

91 ألف دولار تهدد مصير أوسوريو مع الزمالك

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بسبب المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حيث لم يسافر المدرب حتى الآن لقضاء أجازته رغم حصوله على راتب شهرين من مستحقاته المتأخرة.

وكشفت مصادر أن المدير الفني للزمالك ينتظر الحصول على راتب شهر متأخر هو ومساعده بقيمة 92 ألف دولار بواقع 71 ألف دولار راتب المدرب و21 ألف دولار راتب المساعد قبل السفر للإجازة بالإضافة إلى رغبته في الجلوس مع اللجنة الثلاثية لمعرفة مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل التغييرات الجديدة داخل النادي.

أوضحت المصادر أن المدير الفني غاضب للغاية ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت خاصة وأنه لم يحصل على إجازته حتى الآن.

وكانت أخبار أكدت أن المدير الفني سافر للإجازة قبل العودة لبدء فترة الإعداد ولكن عقب حدوث هذه التغييرات في النادي ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية رفض المدرب فكرة السفر وطلب تحديد مصيره مع الحصول على مستحقاته المتأخرة.