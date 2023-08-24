الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لبداية الموسم الجديد (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو أثناء خوض اللاعبين المران بقيادة المدير فني الفريق السويسري مارسيل كولر، وظهر في التدريبات مساعده الجديد كارلوس بيرنيجير.

ويخوض النادي الأهلي مرانه الأول استعدادا لبداية الموسم الجديد، حيث عاد لاعبو المارد الأحمر للتدريبات بعد إجازة دامت 3 أسابيع، ومن المنتظر سفر بعثة النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري لخوض معسكر في النمسا.

وتواجد في مران اليوم الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد الذي أتي خلفا للكابتن سيد عبدالحفيظ.

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الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرا فنيا

كارلوس بيرنجير: مدربا

هارالد جامبيرلي: مدربا

سامى قمصان: مدربا

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.