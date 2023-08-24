الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

مفاجأة، أزمات قانونية جديدة تعطل تسليم إدارات الزمالك للجنة الثلاثية

اللجنة الثلاثية،
اللجنة الثلاثية، الزمالك

نادي الزمالك، شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة داخل أروقة نادي الزمالك تتعلق بعملية التسليم والتسلم من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي.

وأكدت مصادر أن هناك عددا من العقبات القانونية مازالت مستمرة بخصوص عملية التسليم من جانب اللجنة الثلاثية، وذلك لوجود العديد من الملفات التي لم يتم حسمها بشكل قانوني ونهائي من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وشددت المصادر على أن وكيل المديرية الدكتور أحمد عبد الوكيل يرفض أيضا أن يكون التسليم لهذه الملفات من جانبه وذلك منعا للوقوع في أي مخالفة قانونية ولذلك تم الاتفاق على التأني بشأن التوقيع على تسلم عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بالنواحي المالية والعضويات وذلك خوفا من الوقوع في مشاكل قانونية بعد ذلك.

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يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت تصر فيه اللجنة الثلاثية التي تم تعينها مؤخرا لقيادة النادي التوقيع على عملية تسلم الإدارات المختلفة بالنادي بالشكل المفصل وليس بشكل عام في ظل وجود العديد من المشاكل الخاصة بالكثير من الإدارات مرتبطة بالنواحي المالية.

 

 

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قد أصدرت قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.

 

 لجنة الزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

وعلمت فيتو قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

وتقرر‏ إيقاف كل من:
‏محمود العسال المستشار القانوني
‏محمود خالد رئيس الشئون القانونية
‏وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات 

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن 

إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبادة مدير الأمن

 

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نادي الزمالك الزمالك مديرية الشباب والرياضة بالجيزة اللواء حسن موسي حسن ​وزارة الشباب والرياضة

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