الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تجهيز ساحات انتظار للمرضى وذويهم بمستشفى أبو الريش

نائب محافظ القاهرة،
نائب محافظ القاهرة، فيتو

تواصل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها الميدانية المستمرة لحي السيدة زينب  برفقة الاجهزة التنفيذية لمتابعة مستجدات أعمال تجهيز ساحات الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش وذويهم إلى جانب متابعة رفع الإشغالات لتحقيق وعودة الانضباط، مع التأكيد على إزالة ما يعوق الحركة المرورية، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة

 

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يرافقها المستشار هشام أبو المكارم رئيس حي السيدة زينب وبحضور مسئولى المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفي المربعات مستجدات أعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش تم تخصيصها تمهيدا لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار.

 

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مستشفى أبو الريش

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الهدف المنشود من هذه الأعمال هي توفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، في إطار من الحرص الدائم على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمة للمواطنين على أكمل وجه، باعتبارها أحد أهم الخدمات اللازم توافرها والأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة في ظل توافد المرضى وذويهم على المستشفى، والتي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة منهم بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.  

 

ووجهت نائب محافظ القاهرة بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات والباعة الجائلين وذلك لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين إلى جانب إزالة وتيسير كل ما يعوق الأعمال لنهوها على الوجه الأكمل.

 

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جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حي السيدة رئيس حى السيدة زينب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مستشفي ابوالريش

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