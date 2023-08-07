الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير مسار آل البيت

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير مسار آل البيت، فيتو

تفقدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع كفاءة الميادين ومحيط مساجد آل البيت بنطاقها، وذلك في إطار إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية مع الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الجماليات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن اعمال التطوير متواصلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة.

وشملت رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم بشارع العشرين المؤدي إلى ساحة السيدة نفيسة مع تسويه وتمهيد الأرض وتحسين الموقع العام بطول الطريق ورفع المخلفات من حدائق الاباجية والى جانب  رفع كفاءة  وترميم البلدورات والاسوار بطول كوبري السيده عائشه من انشاءات وأسوار حديديه ودهان الارصفة والبلدورات وتحسين واعاده المظهر الحضاري والجمالي بطول الطريق والطرق المؤدية إلى السيده نفيسه ومتفرعاتها بطول الطريق بشارع صلاح سالم حتي مزارات أل البيت بشارع الأشرف ومحيط مسجد السيده نفيسه والحدائق العامة بمنطقه السيده عائشه علي جانبي الطريق.

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تطوير ميدان السيدة نفيسة


ووجهت نائب المحافظ بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصوره جمالية  مع رفع نواتج التقليم وزراعة اربع مثلثات بالاضافة الى الجزر الوسطى والحدائق العامة بطول الطريق وبميدان السيدة نفيسة.

كما تم رفع كفاءه اعمدة الانارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة ومتفرعات الشوارع الرئيسية والفرعية وصلاح سالم ومتفرعاته  مع الانتهاء من تركيب أعمدة الاناره بطول سور مجري العيون

 

 

 

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وخلال العمل أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام والحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له ورفع كفاءة الارصفة


كما تم رفع كفاءة الاسوار المتواجدة بالميدان والملاصقة لسور مستشفى المغربي مع رفع كفاءة السور الاسمنتي بها من خلال تركيب احجار الهاشمة لتتماشي مع طبيعة المنطقة التاريخية والحفاظ على الهوية البصرية للمكان ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة


وأكدت ان القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا  بتطوير ورفع كفاءة مسار آل البيت بأحياء العاصمة، حيث يتم تنفيذ مخطط تطوير شارع الاشراف والملقب ( ببقيع مصر) نظرا لاحتوائه على العديد من المعالم الاثرية الاسلامية  والاضرحةالتي تميزه عن غيره من المواقع والذي اصبح متحفا مفتوحا ونموذجا ثانٍ لشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية في وقت قياسي.


و اوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان الاعمال التى تمت به تضمنت متابعة شاملة لكافة تفاصيل الاعمال ومنها إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي من خلال اعمال الدفع النفقي والمطابق وبالوعات صرف مياه الامطار لحل مشكلات الصرف الصحي  كما تم رصف الأرضيات واضافة نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر الفاطمي، إضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع، وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار وطلائها ومنها أسوار متنزه الخليفة مع توفير مواقع لعربات المأكولات التي يتم توفيرها بالشارع والتي ستساهم بتوفير فرص عمل للشباب الى جانب توفير عربات كهربائية لنقل الزوار بطول الشارع.  

 

كما تم تطوير ميدان السيدة زينب وتم الانتهاء من تطوير  الحديقة الكبرى ( حديقة قنديل أم هاشم ) لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق.


يذكر أن  مسار "آل البيت" يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مرورًا بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الاشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلا عن أثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزًا متنوعة من فنون العمارة الإسلامية

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الهيئة العامة للنظافة والتجميل السيدة نفيسة المهندسة جيهان عبدالمنعم جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كوبري السيدة عائشة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

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