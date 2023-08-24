جمال علام والشلماني يحضران افتتاح دورة شمال أفريقيا للسيدات بالإسكندرية (صور)

شمال أفريقيا للسيدات ، وصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا، ورضا كريم نائب المدير التنفيذي، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للإسكندرية لحضور دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية النسائية والتي تقام بمدينة الإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

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وكان في استقبالهم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ستاد الإسكندرية لمتابعة افتتاح بطولة تصفيات شمال افريقيا.

وتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية النسائية والتي تقام بمدينة الإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.





وتستضيف الإسكندرية أندية وادى دجلة (مصر)، آفاق غليزان (الجزائر)، سبورتنج كازابلانكا (المغرب)، الجامعة النسائية بسوسة (تونس).

مواعيد مباريات أولى جولات دورة شمال أفريقيا المؤهلة لدورى ابطال افريقيا

يواجه فريق آفاق غليزان سبورتنج كازابلانكا اليوم فى الجولة الأولى فى تمام الساعة الخامسة على ملعب استاد الإسكندرية.

وتجمع المباراة الثانية وادى دجلة والجامعة النسائية بتونس فى تمام الساعة الثامنة مساءً على الملعب نفسه.



طاقم تحكيم نسائي مصري



وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة شاهندة المغربى لإدارة مباراة الافتتاح والتى تجمع بين سبورتنج كازابلانكا وآفاق غليزان المقررة غدًا فى تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية.



ويدير اللقاء المحكمة المصرية شاهنده المغربى ويعأونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشانى من تونس.



كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربى لإدارة مباراة وادى دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر إقامتها غدًا على ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المحكمة ذكية الجيرانى، ويعأونها إحسان النوجيلى، وكريمة خاضيرى، ولمياء عتمان من الجزائر.



الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا، أمس الأربعاء، بالإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

وحضر الاجتماع الفني كلا من عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب عامر حسين ووليد العطار بالحضور، مؤكدين توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا

تصفيات شمال أفريقيا للسيدات

وتؤهل تصفيات شمال أفريقيا للسيدات للنسخة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في كوت ديفوار في الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 نوفمبر.

ويشارك في تصفيات شمال أفريقيا 4 فرق، منهم وادي دجلة من مصر، وهذه الفرق هي:

وادي دجلة من مصر.

آفاق غليزان من الجزائر.

سبورتينغ الدار البيضاء من المغرب.

الجمعية النسائية بسوسة من تونس.

فيما عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، كما تم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل.

وترك جمال علام حرية اختيار أعضاء لجنة الحكام لبيريرا خاصة وان لديه تحفظات على الأعضاء السابقين.

ويأتي في مقدمة اختيارات بيريرا هو جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والذي لم يتحدث معه البرتغالي حتى الآن بشأن تولي منصب بلجنة الحكام.

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كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

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