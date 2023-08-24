تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024، هل التقديم يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العام الماضي

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024، تستعد جامعة الإسماعيلية الأهلية لاستقبال طلاب الثانوية العامة وحاصلي الشهادات المعادلة والطلاب المغتربين بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023، وذلك في المواقع المحددة لتقديم الطلبات في جامعة الإسماعيلية الجديدة.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024



جاء تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024 كالتالي:

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الطب البشري 75٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية طب الأسنان 74٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيليةكلية العلاج الطبيعي 73٪.

Advertisements

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الصيدلة 70٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الطب البيطري 66٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الهندسة 65٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية علم الحاسب 60٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية التكنولوجيا الحيوية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية العلوم الأساسية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الإعلام 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية اللغات والترجمة 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الاقتصاد والإدارة 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية التربية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية العلوم الاجتماعية 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024 كلية السياحة والفنادق 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الحقوق والقانون 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية التمريض 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية الآثار 55٪.

- تنسيق جامعة الإسماعيلية كلية علوم سينمائية 55٪.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا بحسب الحدود الدنيا للعام الماضي.

إقرأ أيضا:

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.