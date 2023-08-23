أقسام كلية تربية نوعية، تأسست لتعويض قلة الكوادر التعليمية، وبها 8 تخصصات مختلفة

كلية تربية نوعية، تعتبر كلية التربية النوعية من الكليات المعتمدة التي تضم العديد من الأقسام المختلفة والمتنوعة، حيث جاءت فكرة إنشاء وتأسيس الكلية عندما تم عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم في عام 1987 المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن من أهم أسباب تأسيس وإنشاء كلية تربية نوعية، نقص وقلة الكوادر التعليمية المؤهلة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب حصول المعلمين والعاملين في مجال التدريس على قدر كاف من التعليم والتدريب على كافة الوسائل والطرق الحديثة والمتطورة في العملية التعليمية وذلك من أجل تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تحقيق وإنجاز هذه الأهداف.

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ما هى أقسام كلية تربية نوعية؟



هناك العديد من الأقسام في كلية التربية النوعية، والتي تختلف باختلاف الجامعة، ومن هذه الأقسام:



الاقتصاد المنزلي.

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

قسم العلوم التربوية والنفسية.

الإعلام شعبة صحافة وإذاعة وتلفزيون، وشعبة المسرح المدرسي.

تكنولوجيا التعليم (شعبة عامة، معلم حاسب آلي).

قسم معلم الفصل الواحد في جامعة الزقازيق.

رياض الأطفال في جامعة الزقازيق.

طبيعة الدراسة في كلية التربية النوعية



مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس 4 سنوات دراسية، يختار الطالب القسم الذي يرغب في الالتحاق به إذا توفرت فيه الشروط الخاصة بالقبول في القسم، وتختلف المقررات التي يدرسها الطالب حسب تخصصه، لكن يمكن توضيح أمثلة لبعض المقررات الدراسية بشكل عام فيما يلي:

مدخل إلى الاقتصاد المنزلي

مبادئ التربية

أسس الغذاء والتغذية

أسس تصميم وتنفيذ المفروشات

إدارة أعمال المنزل

رياضة وإحصاء

مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

مبادئ علم النفس

تريكو وكروشيه

مبادئ التدريس

أساسيات الحاسب الآلي

صحة الأسرة

التربية ومشكلات المجتمع

طرق تدريس نوعية

ملوثات الغذاء

الخزف

النحت

أشغال معادن

الصحة النفسية وتوجيه الإرشاد النفسي

الترجمة الإعلامية

مدخل إلى الراديو والتلفزيون

مدخل إلى علوم المسرح

الصحافة والإذاعة المدرسية

التربية ومشكلات المجتمع



ويدرس الطالب مشروع التخصص في الفرقة الرابعة، ويعتبر إعداد مشروع التخرج شرطًا أساسيًا للتخرج من الكلية، إلا أنه لا يعتبر مادة رسوب أو نجاح.

قسم الاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية



يتيح قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية للخريجين العمل بإحدى الوظائف التالية: مدرسين اقتصاد منزلي في مراحل التعليم قبل الجامعي، والعمل في مجال التغذية وعلوم الأطعمة في المصانع المختلفة أو الملابس والنسيج وإدارة شؤون الأسرة والمسكن.

قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية



يمكن قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية للخريجين العمل كمدرس فني، أو العمل في مجال التدريب (بمراكز التدريب المختلفة) على المهارات الفنية المختلفة مثل: «أشغال النسيج، الطباعة، النحت، الخزف، الرسم والتصوير، أشغال المعادن والحلي، أشغال الخشب».

كلية التربية نوعية قسم معلم فصل



يؤهل قسم رياض الأطفال بكلية التربية النوعية الخريجين للعمل في: دور الحضانة المختلفة كمدرسين أو أخصائيين طفولة في مراكز الرعاية والمستشفيات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالطفولة، أو معلم فصل.

كلية التربية النوعية الموسيقية



يتيح قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية فرص عمل مشابهة لمجالات عمل قسم التربية الفنية، وهى:العمل كمدرسين موسيقى في المدارس الحكومية والخاصة، أو العمل في مجال التدريب (بمراكز التدريب المتخصصة) لتدريب الآخرين على المهارات الموسيقية المختلفة، كالعزف (الكمان، البيانو) أو الآلات الموسيقية الأخرى.

قسم الإعلام التربوي



يسعى برنامج البكالوريوس في قسم الإعلام التربوي إلى إعداد خريجين مؤهلين علميًا وعمليًا بما يناسب سوق العمل في إطار تعاوني مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر أنّ هذا القسم يقدم تخصصات عدة، وهي: الصحافة والإذاعة المدرسية، والتربية الخاصة، والفنون المسرحية.

قسم تكنولوجيا التعليم

صُمم برنامج البكالوريوس في قسم تكنولوجيا التعليم ليساهم في تنمية المجتمع المستدامة، وذلك من خلال تقديم مقررات هادفة تزود الطلاب بالقدرات المهنية، والفنية، والتخصصية التي تساعدهم في إعداد جيل تفاعلي قادر على دمج العلوم المختلفة مع التقنيات الحديثة في عملية التعليم.

قسم العلوم النفسية والتربوية

صُمم هذا القسم بهدف إعداد خريجين ذوي كفاءة من خلال تقديم مقررات هادفة تزود الطلاب بالمهارات الفنية، والمهنية، والتخصصية، من خلال دراسة عدة مقررات منها: مدخل إلى التربية الخاصة، ونظم رعاية المعوقين والموهوبين، بالإضافة إلى ذلك التخصص النوعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها المزيد.

أهداف كلية التربية النوعية



- إعداد الإخصائي الفني ومشرف الأنشطة المدرسية في مراحل التعليم العام في مجالات كلية التربية النوعية.

- إعداد المعلم النوعي التخصصي، لمراحل التعليم قبل الجامعي بمختلف مستوياته في في مجالات كلية التربية النوعية.

- إعداد الطالب في التخصصات الفنية والنوعية ليكون مؤهلا فنيًا وتربويا للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

- إعداد المتخصصين في المجالات النوعية المتمثلة في التخصصات السابقة والتى تتطلبها البيئة المحلية وتؤكد عليها التنمية البيئية المستدامة.

- العمل على رفع مستوى العاملين في المجالات النوعية السابقة علميًا ومهنيًا من خلال البرامج المتنوعة.

- تطوير الفكر والممارسة في هذه المجالات من خلال إجراء البحوث الميدانية والعلمية في المجالات التخصصية المتنوعة.

- إبداء المشورة في مجالات عمل الكلية للهيئات والمؤسسات المختلفة.

- التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية على المستوى المحلي والعربي والدولي في معالجة القضايا التخصصية المشتركة.

- المساهمة في تطوير التعليم في المجالات النوعية باستحداث تخصصات تواكب المتطلبات المعاصرة والمستقبلية.

أماكن وجود الكلية في الجامعات المصرية



توجد كلية التربية النوعية في أماكن عديدة في جامعات جمهورية مصر العربية الحكومية، وهي:-

جامعة القاهرة.

جامعة بنها.

جامعة عين شمس.

جامعة طنطا.

جامعة أسيوط.

جامعة الأسكندرية.

جامعة الزقازيق.

جامعة الفيوم.

جامعة المنصورة.

جامعة كفر الشيخ.

جامعة جنوب الوادي.

جامعة المنيا.

جامعة بوسعيد.

جامعة المنوفية.



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