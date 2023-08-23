الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق كلية الحقوق 2023 بالنسبة المئوية، حقوق دمياط في المقدمة وجنوب الوادي الأقل

كلية الحقوق، فيتو
كلية الحقوق، فيتو

تنسيق كلية حقوق 2023 بالنسبة المئوية، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي في كل الجامعات انتظام وانتساب تحدد بالدرجات الآتية كحد أدنى للقبول بها:

حقوق دمياط 312 

حقوق سوهاج 306.5

حقوق بور سعيد 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

حقوق القاهرة 291

حقوق المنيا 290

حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

حقوق عين شمس 279

حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

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حقوق حلوان 271.5

حقوق انتساب موجه حلوان 270

حقوق بنها 268 

حقوق بني سويف 267.5

حقوق انتساب موجه بنها 265

حقوق المنوفية بشبين الكوم 264

حقوق المنصورة 264

حقوق الزقازيق 263.5

حقوق الفيوم 263.5

حقوق الإسكندرية 262.5

حقوق طنطا 262

حقوق أسوان 261

حقوق جنوب الوادي 261

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261

حقوق أسيوط 260.5

حقوق مدينة السادات 259

حقوق انتساب موجه بني سويف 259

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259

حقوق انتساب موجه أسوان 258.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5

حقوق انتساب موجه طنطا 257

حقوق انتساب موجه أسيوط 257

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256 درجة.

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تنسيق كلية الحقوق 2023 بالنسبة مئوية
 

حقوق دمياط انتظام  76.10
حقوق سوهاج انتظام  74.76
حقوق القاهرة انتظام  70.98
حقوق المنيا انتظام  70.73
حقوق بور سعيد انتظام  74.02
حقوق كفر الشيخ انتظام  73.78
حقوق جنوب الوادي انتظام  63.66
حقوق عين شمس انتظام  68.05
حقوق الإسكندرية انتظام  64.02
حقوق الزقازيق انتظام 64.27
حقوق حلوان انتظام 66.22
حقوق بنها انتظام 65.37
حقوق المنصورة انتظام 64.39
حقوق أسوان انتظام 63.66
حقوق اسيوط انتظام 63.54
حقوق الفيوم انتظام 64.27
حقوق بني سويف انتظام 65.24
حقوق طنطا انتظام 63.90
حقوق المنوفية بشبين الكوم انتظام 64.39
حقوق مدينة السادات انتظام 63.17
 

تنسيق كلية حقوق انتساب للشعبة الأدبية
 


حقوق انتساب سوهاج  67.44
حقوق انتساب القاهرة 68.66
حقوق انتساب كفر الشيخ 67.07
حقوق انتساب عين شمس 66.46
حقوق انتساب حلوان 65.85
حقوق انتساب الإسكندرية 62.80
حقوق انتساب بنها 64.63
حقوق انتساب الزقازيق 63.17
حقوق انتساب بني سويف 63.17
حقوق انتساب جنوب الوادي 62.44
حقوق انتساب المنوفية بشبين الكوم 63.66
حقوق انتساب طنطا 62.68
حقوق انتساب المنصورة 62.56
حقوق انتساب أسيوط  62.68
حقوق انتساب أسوان 63.05
حقوق انتساب مدينة السادات 62.44
 

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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