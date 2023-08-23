تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أقسام الكلية لطلاب شعبة علمي علوم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يقدم موقع فيتو الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الحكومية لطلاب علمي علوم:

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

Advertisements

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

وبالفعل ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، وأعلنت الوزارة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات، وهو ما نرصده لكم عبر موقع فيتو ليطمئن الطلاب على رغباتهم المكتوبة، كما يمكنهم الاطلاع على النتيجة لمعرفة الكليات المرشحة لهم من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من هنـــــــــــــــا، حيث يتم كتابة رقم الجلوس والرقم السري، ثم الضغط على عرض النتيجة.

وأشار بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم في تلك المرحلة بلغ 14972 طالبًا وطالبة من الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وكشفت الوزارة أنها بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد 453949 طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات من عل م ي علوم

- قسم نظم المعلومات.

- علوم الحاسب بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان وعين شمس.

- قسم تكنولوجيا المعلومات بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا.

- نظم المعلومات الجغرافية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة.

- قسم نظم الحاسبات بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس وبنها.

- الحسابات العلمية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، وبنها، والمنيا.

-قسم العلوم الأساسية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، والفيوم، وقناة السويس.

-نظم المعلومات الحيوية بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس.

-قسم هندسة البرمجيات بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان وعين شمس.

-بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، والزقازيق، والمنوفية.

-قسم الوسائط المتعددة بـ كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط وبني سويف.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.