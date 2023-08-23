الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات الخاصة 2023، نظام التقديم وخطوات التسجيل لضمان القبول النهائي

الجامعات الخاصة،
الجامعات الخاصة، فيتو

 تنسيق الجامعات الخاصة 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الخاصة 2023، وتنشر بوابة فيتو فيما يأتي الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2023 بالنسبة المئوية:

تنسيق طب بشري 80% 
تنسيق طب الأسنان 78% 
تنسيق العلاج الطبيعي 76% 
تنسيق الصيدلة 72% 
تنسيق الطب البيطري 68% 
تنسيق الهندسة 68% 
تنسيق الحسابات والمعلومات 62% 
التكنولوجيا الحيوية 55%
العلوم الصحية التطبيقية 55%
التمريض 55%
الإدارة والاقتصاد 55%
العلوم السياسية 55%
الفنون والفنون التطبيقية 55%
الآداب 55%
العلوم السينمائية 55%
الإعلام 55%
التربية 55%
السياحة والفنادق 55%
الحقوق والدراسات القانونية 55%
اللغات والترجمة 55%
الزراعات الصحراوية 55%
العلوم الأساسية 55%
الآثار 55%
الزراعة 55%

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الجامعات الخاصة المعتمدة  بمصر
 

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالي عن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، حتي لا يقع الطلاب فريسة للجامعات الوهمية، موضحة أن مصر تضم 27 جامعة خاصة معتمدة، وفيما يلي قائمة بأسمائهم:

جامعة 6 أكتوبر.
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (M.S.A).
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (M.U.S.T).
جامعة مصر الدولية (Misr International University).
الجامعة الألمانية بالقاهرة (G.U.C).
جامعة الأهرام الكندية (A.C.U).
الجامعة البريطانية في مصر (B.U.E).
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (M.T.I).
جامعة سيناء (S.U).
جامعة فاروس بالإسكندرية (P.U.A).
جامعة النهضة ببنى سويف (N.U.B).
جامعة المستقبل (F.U.E).
الجامعة المصرية الروسية (E.R.U).
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة (Delta University).
جامعة هليوبوليس (Heliopolis University).
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر (B.U.C).
جامعة حورس (Horus University).
الجامعة المصرية الصينية (E.C.U).
جامعة ميريت (Merit University).
جامعة سفنكس (Sphinx University).
جامعة السلام.
جامعة بدر بأسيوط.
جامعة الصالحية الجديدة.
جامعة الحياة.
جامعة مايو.

نظام التقديم في الجامعات الخاصة 2023

وفقًا لنظام تنسيق الجامعات الأهلية، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لكل جامعة، حيث يتطلب التسجيل تقديم المعلومات الشخصية والأكاديمية اللازمة، إضافة إلى رفع المستندات المطلوبة.
 

بعد استلام طلبات التسجيل، يتم مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من قبل الطلاب، وخلال أسبوع من انتهاء فترة التسجيل، يتم إرسال القبول المبدئي للطلاب المقبولين عبر البريد الإلكتروني المسجل في الطلب.

لإكمال عملية القبول، يجب على الطلاب المقبولين الحضور إلى الجامعة بحوزتهم المستندات الأصلية المطلوبة. يتم مراجعة المستندات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لاتخاذ القرار النهائي بالقبول.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق الجامعات الخاصة التكنولوجيا الحيوية الجامعة المصرية الصينية الجامعة المصرية الروسية الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الطب البيطري الصالحية الجديدة المصرية الصينية تنسيق الجامعات الخاصة 2023 تنسيق الجامعات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة ميريت شهادة الثانوية العامة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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