الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

تنسيق الدبلومات الفنية،
تنسيق الدبلومات الفنية، فيتو

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

وتشير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري إلى انخفاضها من حيث درجات الحد الأدنى عن العام الماضي، حيث جاءت نسب نجاح الدبلومات الفنية  نظام 3 سنوات للأربع شهادات: “تجاري - صناعي - زراعي - فندقي” هذا العام، 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

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تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات
 

ونتيجة لذلك، سيشهد تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تتراوح بين 2%.

ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالمعهد الفني الصحي إلى 96%، بينما كان في العام الماضي 98.1%.

وسيكون الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة 92%، بعد أن كان في العام الماضي 94.65%.

كما سيكون القبول بالمعاهد الفنية التجارية بتنسيق أقل من العام الماضي، حيث يتوقع أن يكون الحد الأدنى حوالي 77%.

المعاهد المتاحة للدبلومات 2023
 

- معهد فني صحي الإسكندرية.
- معهد فني صحي طنطا.
- معهد فنى صحي الزقازيق.
- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
- معهد فنى تجارى سوهاج.
- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.
- المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.
- معهد الإسكندرية.
- معهد الزقازيق.
- معهد بني سويف.
- معهد سوهاج.
- معهد المنصورة.
- معهد طنطا
- معهد الإسماعيلية.
- معهد بني سويف.
- معهد فني تجاري المطرية.
- معهد فني تجاري الروضة.
- معهد فني تجاري قنا.
- معهد فني تجاري أسوان.
- معهد فنى تجارى دمنهور.
- معهد فني تجارى بورسعيد.
- معهد فني تجارى العريش.
- معهد فني تجارى اسيوط.
- معهد فنى تجارى المحلة.
- معهد فنى تجارى دمياط.
- معهد فنى تجارى المنصورة.
- معهد فنى تجارى شبرا.
- معهد فنى تجارى الاسكندرية.
- معهد فنى تجارى طنطا.
- معهد فنى تجارى الزقازيق.
- معهد فنى تجارى قويسنا.

كليات الدبلومات الفنية 2023
 

كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان.

كلية تربية حلوان.

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 
 

للاطّلاع على قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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