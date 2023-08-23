الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023، حيث يريد الطلاب معرفة أقسام كلية العلوم الصحية التطبيقية، وأيضا مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

 

تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023
 

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5 درجة.

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- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5 درجة.

وتعد العلوم الطبية التطبيقية من أحدث التخصصات المنضمة للجامعات المصرية، ويقبل الطلاب على دراستها لأنها تؤهل للعمل في كل المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.

وتنقسم الدراسة في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،على 3 فصول دراسية، ويتم الدراسة بها بنظام الساعات، وتصل مدة الدراسة إلى 130 ساعة تنقسم إلى 4 مستويات دراسية.

وتقبل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع بداية كل عام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية، والطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادة في الدول العربية والأجنبية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية والعلمية للمرحلة الثانية، والكليات والمعاهد الشاغرة للمرحلة الثالثة.

 

مباشر رابط تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والمعاهد 2023

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023. 

وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي: 

الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445 طالبا وطالبة.

الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. 
90688 طالبا وطالبة.

الإجمالي
350133 طالبا وطالبة.

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:

عدد الطلاب المتقدمين 

علمي 254168 طالبا وطالبة.

أدبي 90218 طالبا وطالبة.

الإجمالي: 350133 طالبا وطالبة.

لم يتقدم: 5747 طالبا وطالبة.

علمي 5277 طالبا وطالبة.

أدبي 470 طالبا وطالبة.

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة 

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054 طالبا وطالبة.
الشعبة الأدبية 209226 طالبا وطالبة.
الإجمالي
282280 طالبا وطالبة.

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:
التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.
بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.


يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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