الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رابط تنسيق المرحلة الثانية، الآن نتائج المرحلتين الأولى والثانية كاملة

تنسيق الكليات 2023،
تنسيق الكليات 2023، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023.

ويرصد «موقع فيتو» نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، والكليات المتاحة لعلمي علوم وأدبي في المحافظات المختلفة، ورابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، إذ يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الرابط.

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رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال خطوتين بالتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وبعدها يقوم الطالب بتسجيل البيانات وهي رقم الجلوس والرقم السري، ثم تظهر أمامك  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

وشملت المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية "علوم ورياضة"، و90 ألفًا و688 من الشعبة الأدبية، وقد جاءت درجات الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية على النحو التالي:

للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي ما يعادل 60.98%.
للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي ما يعادل 58.05%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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