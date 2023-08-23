الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق كلية تجارة 2023، مرحلة ثانية علمي علوم

تنسيق كلية تجارة
تنسيق كلية تجارة 2023، فيتو

تنسيق كلية تجارة 2023، جاء تنسيق كلية تجارة 2023 هذا العام وفقًا لشروط تنسيق الكليات 2023، بحد أدنى للقبول يبدأ من 280 درجة، وحتى 315 درجة في بعض الكليات بنظامي الانتظام والانتساب.

وفي السطور التالية، تستعرض «فيتو»  تنسيق كلية تجارة بنظاميها المُتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كل الجامعات تحدد بالدرجات الآتية كحد أدنى للقبول بها:

تجارة المنصورة 303.5

تجارة الزقازيق 301.5

تجارة كفر الشيخ 300.5

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تجارة القاهرة 293

تجارة دمياط 292

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

تجارة وإدارة أعمال حلوان 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة دمنهور 289.5

تجارة طنطا 289

تجارة عين شمس 288

تجارة سوهاج 288

تجارة بنها 287.5

تجارة بني سويف 287.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

تجارة بور سعيد 287

تجارة جنوب الوادي 287

تجارة أسيوط 285

تجارة أسوان 284.5

تجارة السويس 284

تجارة العريش 283.6

تجارة مدينة السادات 283

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تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب 
 

وجاء تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب للقبول في الكلية بالجامعات المختلفة في العام الدراسي 2024 كالآتي:

تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 281

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 278

تجارة انتساب موجه دمنهور 278

تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

تجارة انتساب موجه طنطا 277

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277

تجارة انتساب موجه بنها 276.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275

تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5

تجارة انتساب موجه السويس 274

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

تجارة انتساب موجه العريش 273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 272

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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