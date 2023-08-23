تنسيق كلية تجارة 2023، مرحلة ثانية علمي علوم
تنسيق كلية تجارة 2023، جاء تنسيق كلية تجارة 2023 هذا العام وفقًا لشروط تنسيق الكليات 2023، بحد أدنى للقبول يبدأ من 280 درجة، وحتى 315 درجة في بعض الكليات بنظامي الانتظام والانتساب.
وفي السطور التالية، تستعرض «فيتو» تنسيق كلية تجارة بنظاميها المُتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كل الجامعات تحدد بالدرجات الآتية كحد أدنى للقبول بها:
تجارة المنصورة 303.5
تجارة الزقازيق 301.5
تجارة كفر الشيخ 300.5
تجارة القاهرة 293
تجارة دمياط 292
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة دمنهور 289.5
تجارة طنطا 289
تجارة عين شمس 288
تجارة سوهاج 288
تجارة بنها 287.5
تجارة بني سويف 287.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287
تجارة بور سعيد 287
تجارة جنوب الوادي 287
تجارة أسيوط 285
تجارة أسوان 284.5
تجارة السويس 284
تجارة العريش 283.6
تجارة مدينة السادات 283
اقرأ المزيد:
تنسيق الجامعات الخاصة 2023، نظام التقديم وخطوات التسجيل لضمان القبول النهائي
تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب
وجاء تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب للقبول في الكلية بالجامعات المختلفة في العام الدراسي 2024 كالآتي:
تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 281
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 278
تجارة انتساب موجه دمنهور 278
تجارة انتساب موجه دمياط 277.5
تجارة انتساب موجه طنطا 277
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277
تجارة انتساب موجه بنها 276.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275
تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5
تجارة انتساب موجه السويس 274
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5
تجارة انتساب موجه أسوان 273.5
تجارة انتساب موجه العريش 273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 272
فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023
وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا
وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.