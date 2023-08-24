الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار عصائر صن توب 5 جنيهات في الأسواق

ارتفاع أسعار عصير
ارتفاع أسعار عصير صن توب، فيتو

ارتفعت  أسعار عبوات عصائر صن توب في الأسواق، ليصل سعر عبوة عصير صن توب إلى 10 جنيهات مقابل 5 جنيهات سعره السابق. 

الخامات والمتغيرات في السوق السبب في رفع أسعار العصير

وأشارت الشركة إلى أنها أصدرت قرارًا بتغير أسعار منتجاتها من العصير وذلك بدءً من يوم الجمعة 15 أغسطس، معللة قرار رفع الأسعار بأنه وفقًا للمتغيرات التي يشهدها السوق المحلي فيما يخص أسعار الخامات، إضافة إلى المتغيرات في السوق الدولي.

عصائر صن توب، فيتو

أسعار عبوات عصير صن توب بعد إقرار الزيادات

وعن أسعار عصير صن توب بعد الرفع، بلغ سعر كرتونة عصر للبيع تجزئة أو للمستهلك بـ 195 جنيهًا، كرتونة عصير للبيع جملة للكميات حتى 250 كرتونة بسعر 192 جنيهًا.

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وتباع كرتونة عصير«جملة» للكميات حتى 500 كرتونة بسعر 190 جنيهًا، أما أسعار العصير جملة للكميات حتى 1000 كرتونة فتباع بسعر 188 جنيهًا.

ارتفاع أسعار العصائر والألبان والمشروبات الغازية خلال أغسطس الجاري

يشار إلى أن عددا من  شركات صناعة العصائر والألبان، قد أعلنت خلال شهر أغسطس رفعها أسعار منتجاتها، معللة السبب بارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى إعلان عدد من شركات بيع المشروبات الغازية رفع أسعار منتجاتها أيضًا في أغسطس الجاري.

 

جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر

وكانت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أعلنت تطبيق رفع أسعار عدد من منتجاتها اعتبارا من الأحد 20 أغسطس، داخل الأسواق المحلية والمحلات والسوبر ماركت، شملت رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

وشمل قرار شركة جهينة رفع أسعار العصائر، منها عبوة عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك، عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي للبيع جملة إلى 6.01 جنيه، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

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بيبسي تعلن زيادة جديدة في أسعارها بدءًا من أول يونيو (مستند)

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بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

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