السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

غدا بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

اسعار منتجات جهينة،
اسعار منتجات جهينة، فيتو

تبدأ شركة جهينة للصناعات الغذائية تطبيق أسعار عدد من منتجاتها اعتبارا من، غدا 20 أغسطس، داخل الأسواق المحلية والمحلات والسوبر ماركت.

 

وكانت الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

 

ورفعت الشركة  أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك.

 

ورفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

 

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ونستعرض  قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من يوم 20 أغسطس

أسعار منتجات جهينة بعد الزيادة 

ارتفاع معدل التضخم

قال البنك المركزي المصري، إن ارتفاع معدل التضخم يأتي نتيجة استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب مساهمة كل من الخضراوات والفاكهة الطازجة، والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير. 

 

وأوضح أن ذلك يشير إلى ارتفاع الأثر الموسمي الخاص بالخضراوات والفاكهة الطازجة نتيجة للأحوال الجوية غير المواتية والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

 

 كما انعكس ارتفاع أسعار البيض، ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء، والدواجن، وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية، في حين عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.

 

وكان البنك المركزي المصري، أصدر  بيانا بشأن التضخم في مصر في شهر يوليو الماضي. 

 

وقال المركزي: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023، مقابل معدل بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلً شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

 

وأضاف: وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدل شهري بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

 

وأوضح المركزي أنه تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أغسطس 2023.

 

ويذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أصدر التقرير الشهري عن التضخم يوم الخميس الماضي، والذي أوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

 

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