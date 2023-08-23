أخبار الفن اليوم.. أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع تامر حسني.. إيهاب توفيق يقيم دعوى ضد إحدى شركات تنظيم الحفلات

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كالآتي:

أكد الفنان أحمد فهمي تحويل مسلسل "الرجل العناب" الذي عرض في عام 2013 إلى فيلم سينمائي ينتمي إلى نوعية أفلام الأبطال الخارقين قائلا:" الرجل العناب هيتحول فيلم ولكني محتاج أن أجد له معالجة درامية مختلفة إلى حد ما".

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر القادم.

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كشف تامر يحيى مدير شركة الفنان تامر حسني عن مفاجأة بشأن حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي تحمل عنوان “60 سنة دراما” المقرر إقامته غدا الخميس في مدينة العلمين الجديدة.



وقال تامر يحيى في تصريح خاص لـ"فيتو": “إن الفنان تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقرر إقامته غدا الخميس في مدينة العلمين الجديدة”.

أعلن الفنان إيهاب توفيق اتخاذه الإجراءات القانونية ضد إحدى شركات تنظيم الحفلات الغنائية، بسبب زعمها تعاقده معها لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

رد المطرب السوري سامو زين على الانتقادات التي تعرض لها بشأن انتصاره على الذكاء الاصطناعي بعد فشل هذه التقنية في الوصول لنبرة صوته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وقال "سامو": “بما أن فيه خبر متداول جدا في كثير من المواقع وبين الناس واستفز الكثير من أصحاب العلم والمعرفة والتكنولوجيا والمخترعين وأصحاب الذكاء الاصطناعي.. اتفضلوا وروني إزاي ممكن تعملوا أغنية بخامة صوتي وأنا أتعهد إني أعتذر قدام الناس كلها وأنشر مقطع الأغنية عندي في السوشيال ميديا وتبقوا أنتوا الحكم”.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي للعمل منذ قليل، وظهر في الإعلان أن الكوميديا تسيطر على معظم أحداث الفيلم.

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ أغسطس الجاري، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

أعلن المطرب الشعبي، أحمد شيبة، عن أداء مناسك العمرة لوالدته، بعد وفاتها بأسبوع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي، عدد من الصور عبر حسابه على “فيس بوك"، معلقًا عليها بقوله:"لبيك اللهم عمرة عن أمي.. اللهم أغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد مستر إكس،الذي يعرض حاليا في صالات العرض، وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالوطن العربي، قائلا: "أنا كنت متوقع نجاح فيلم مستر إكس وكنت متفائل خير، لأننا تعبنا على الفيلم بشكل كبير، وبعد ذلك لن أدخل في مشروع غير وأنا عامل اللي عليا للآخر.