الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد شيبة يؤدي مناسك العمرة لوالدته بعد وفاتها بأسبوع (صور)

أحمد شيبة، فيتو
أحمد شيبة، فيتو

أعلن المطرب الشعبي، أحمد شيبة، عن أداء مناسك العمرة لوالدته، بعد وفاتها بأسبوع. 

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي، عدد من الصور عبر حسابه على “فيس بوك"، معلقًا عليها بقوله:"لبيك اللهم عمرة عن أمي.. اللهم أغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال". 

ويعيش المطرب الشعبي، أحمد شيبة، حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته، وحاول مدير أعماله وبعض المقربين له، إقناعه بالعودة إلى العمل.

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في هذا السياق، رفض شيبة، محاولات مدير أعماله، وأقاربه، في إقناعه بالعودة إلى العمل، خلال الأسبوع المقبل، وطالب القائمين على أعماله، بإعطاء فرقته الموسيقية أجرهم اليوم بشكل طبيعي. 

 

وكان الفنان أحمد شيبة، وجه رسالة أخيرة لوالدته بعد وفاتها داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، إثر صراع طويل مع المرض.

ونشر “شيبة” على حسابه الرسمي بفيسبوك فيديو لوالدته معلقًا عليه: "كانت بتدعي لي وأنا مسافر ودلوقتِ مصر كلها بتدعي لك.. الله يرحمك يا أمي يا رب".

 

تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة

وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة، مؤكدًا أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الكبرى.

وكانت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، تدهورت وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

على جانب آخر يستعد المطرب الشعبي، أحمد شيبة، للسفر إلى السعودية، خلال الأيام المقبلة، وأجرى مدير أعماله بعض الإجراءات استعدادًا للسفر، بعد إعلان توقف جميع الحفلات والأفراح لوفاة والدته.

 

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احمد شيبة اداء مناسك العمرة الشعبي احمد شيبه الصفحة الرسمية الفنان احمد شيبة

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