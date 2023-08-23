الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد فهمي لـ"فيتو": فيلم مستر إكس أعلى إيرادات في الوطن العربي (فيديو)

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد مستر إكس ،الذي يعرض حاليا في صالات العرض، وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالوطن العربي،  قائلا: "أنا كنت متوقع نجاح فيلم مستر إكس وكنت متفائل خير، لأننا تعبنا على الفيلم بشكل كبير، وبعد ذلك لن أدخل في مشروع غير وأنا عامل اللي عليا للآخر.

نجاح فيلم مستر إكس

و أضاف خلال لقائه مع "فيتو": “الحمد لله رقم واحد إيرادات على الوطن العربي مش رقم واحد في الشغلانة أنا بتكلم في الأرقام انت في الأرقام السنة دي رقم واحد في الوطن العربي كله وحابب أشكر المنتج أحمد السبكي وبشكر كل القائمين علي فيلم مستر إكس”.  

Advertisements

وتابع: “في ناس ممكن مش عايزة لك النجاح مش حابة إن فهمي يظهر وفي النهاية دا رزق بتاع ربنا محدش يقدر يمنعه وبقول الحمد لله”.

فريق فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

أفلام الموسم 

ويشهد موسم عيد الأضحى منافسة قوية بين أربعة أفلام وهي: “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام، و"البعبع" لأمير كرارة وياسمين صبري، و"مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد، و"تاج" لتامر حسني ودينا الشربيني.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستر إكس أبطال فيلم مستر إكس قصة فيلم مستر أكس أحمد فهمى اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد فهمي لـ"فيتو": سفاح الجيزة تجربة مختلفة وفيه ناس بتحاول توقعني

أحمد فهمي: مسلسل سفاح الجيزة استغرق مني سنتين (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 24-8-2023 في مصر

غضب عمال الزمالك بسبب عدم صرف الراتب المتأخر وهذا موقف اللجنة الثلاثية

بعد غضب جماهير ليفربول، تعرف على خليفة محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

المزيد
الجريدة الرسمية