أحمد فهمي لـ"فيتو": فيلم مستر إكس أعلى إيرادات في الوطن العربي (فيديو)

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد مستر إكس ،الذي يعرض حاليا في صالات العرض، وتحقيقه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالوطن العربي، قائلا: "أنا كنت متوقع نجاح فيلم مستر إكس وكنت متفائل خير، لأننا تعبنا على الفيلم بشكل كبير، وبعد ذلك لن أدخل في مشروع غير وأنا عامل اللي عليا للآخر.

نجاح فيلم مستر إكس

و أضاف خلال لقائه مع "فيتو": “الحمد لله رقم واحد إيرادات على الوطن العربي مش رقم واحد في الشغلانة أنا بتكلم في الأرقام انت في الأرقام السنة دي رقم واحد في الوطن العربي كله وحابب أشكر المنتج أحمد السبكي وبشكر كل القائمين علي فيلم مستر إكس”.

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وتابع: “في ناس ممكن مش عايزة لك النجاح مش حابة إن فهمي يظهر وفي النهاية دا رزق بتاع ربنا محدش يقدر يمنعه وبقول الحمد لله”.

فريق فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

أفلام الموسم

ويشهد موسم عيد الأضحى منافسة قوية بين أربعة أفلام وهي: “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام، و"البعبع" لأمير كرارة وياسمين صبري، و"مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد، و"تاج" لتامر حسني ودينا الشربيني.