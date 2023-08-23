الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إيهاب توفيق يلجأ للقضاء ضد شركة تنظيم حفلات لهذا السبب

إيهاب توفيق، فيتو
إيهاب توفيق، فيتو

أعلن الفنان إيهاب توفيق اتخاذه الإجراءات القانونية ضد إحدى شركات تنظيم الحفلات الغنائية،   بسبب زعمها تعاقده معها لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

إيهاب توفيق يكشف حقيقة إحيائه حفلا غنائيا يوم الجمعة 

وقالت صفحة “إيهاب توفيق” على فيس بوك:" تعلن إدارة أعمال الفنان إيهاب توفيق إخلاء مسئوليتها عن وجود أي علاقة للفنان بالحفلة المنظمة بتاريخ 25 أغسطس يوم الجمعة، وذلك تقديرًا وحرصًا منا على جمهور الفنان إيهاب توفيق ولهم منا كل الحب والاحترام وسوف تتخذ الادارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة". 

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 ومن ناحية أخري رد الفنان إيهاب توفيق على الأنباء  التي انتشرت في وقت سابق، والتي زعمت بأنه أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي ليلة وفاة صديقه الفنان علاء عبد الخالق، والذي رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

ونشر إيهاب توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نافيا الأنباء التي انتشرت مؤخرا، وزعمت أنه أحيا حفلا غنائيا ليلة وفاة الفنان علاء عبد الخالق.

وأكد إيهاب توفيق:" أن الصور المنتشرة علي موقع التواصل الاجتماعي من حفل غنائي في 30 يونيو الماضي، وليست في ليلة وفاة علاء عبد الخالق كما زعمت بعض الأنباء حول هذا الأمر، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات.

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