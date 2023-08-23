الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ورشة للمخرج الكبير علي بدرخان بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

علي بدرخان، فيتو
علي بدرخان، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر القادم.

 

يذكر أن المخرج علي بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين. أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) في سنة 1973، وأخرج بعدها عدد من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقه ومتولى، الجوع، الراعي والستات". أخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

Advertisements

 

 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي علي بدرخان

الأكثر قراءة

روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

النجمة الـ11 تتصدر احتفالات الأهلي بالموسم الذهبي (صور)

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن ترك

تنسيق كلية تجارة 2023، مرحلة ثانية علمي علوم

فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار بعد فسخ خطوبتها بعين شمس

أزمة في الزمالك بسبب عقد إمام عاشور وخزينة النادي، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية