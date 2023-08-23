ورشة للمخرج الكبير علي بدرخان بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي
أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر القادم.
يذكر أن المخرج علي بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين. أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) في سنة 1973، وأخرج بعدها عدد من الأفلام الهامة منها: "الكرنك، شفيقه ومتولى، الجوع، الراعي والستات". أخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو في الثامنة والعشرين من عمره.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
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