أحمد فهمي لـ"فيتو": الرجل العناب هيتحول فيلم ومعنديش خلاف مع تامر حسني (فيديو)

أكد الفنان أحمد فهمي تحويل مسلسل "الرجل العناب" الذي عرض في عام 2013 إلي فيلم سينمائي ينتمي إلي نوعية أفلام الأبطال الخارقين قائلا:" الرجل العناب هيتحول فيلم ولكني محتاج أن أجد له معالجة درامية مختلفة إلي حد ما".

حقيقة خلاف أحمد فهمي مع تامر حسني

وكشف "فهمي" حقيقة خلافه مع تامر حسني بسبب الجدل الذي أثير مرخرا، حول أن "فهمي" قد سبق وقدم عملا ينتمي لنوعية الأبطال الخارقين وليس نجم الجيل، من خلال فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا في صالات العرض.

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وقال أحمد فهمي:" هو أنا هختلف مع تامر حسني علشان عمل بطل خارق في عمل فني.. البطل الخارق مش حكر عليا طب ما هشام ماجد دلوقتي بيعمل البطل الخارق.

و أشار:" هو كل الموضوع أن الناس ربطت أن الرجل العناب كان بطل خارق واتعرض قبل تاج وكان فيه قبله فؤاد المهندس في "فرافيرو".

وأضاف:" وفي الأخر البطل الخارق مش حكر علي حد ومن حق تامر يعمله وهو نجم كبير وعنده جماهيرية كبيرة ومن حقه يحسب خطواته وسواء نجحت أو العكس هو المسئول وانا كمان نفس الكلام ولكن الرجل العناب شئ تاني.

و يعرض في الوقت الحالي للفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد “مستر إكس” والذي عاد به للجمهور بعد غياب 4 سنوات عن السينما.

فريق فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، تأليف أحمد عبد الوهاب، قصة سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول رجل عصابات يقوم بدوره أحمد فهمي، ولكنه يقع في حب محامية تقع في طريقه أثناء تأديته لبعض أعماله، فيحاول جاهدًا بأن يبعد عنها كل الأخطار التي تتعرض لها نتيجة عملها، حيث يدور الأمر في إطار كوميدي.

أفلام الموسم

ويشهد موسم عيد الأضحى منافسة قوية بين أربعة أفلام وهي: “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، والذي بدأ عرضه للجمهور منذ أيام، و"البعبع" لأمير كرارة وياسمين صبري، و"مستر إكس" لأحمد فهمي وهنا الزاهد، و"تاج" لتامر حسني ودينا الشربيني.