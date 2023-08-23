الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الكوميديا تسيطر على الإعلان الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم

أبطال فيلم أولاد
أبطال فيلم أولاد حريم كريم، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي للعمل منذ قليل، وظهر في الإعلان أن الكوميديا تسيطر على معظم أحداث الفيلم.

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ أغسطس الجاري، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

فيلم " أولاد حريم كريم " يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

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الجزء الثاني

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنَّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

توقف تصوير الفيلم

وكان صناع فيلم  أولاد حريم كريم قد أوقفوا تصوير العمل لعدة أيام لحين شفاء الفنان مصطفى قمر، بعد تعرضه للإصابة في عينه، حيث نشر الفنان مصطفى قمر صورة بعد تعرضه للإصابة في العين، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصورة، قائلًا: "أنا كويس ياجماعة.. دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله.. بس احنا هنتوقف ٣ أيام عن تصوير أولاد حريم كريم، لغاية ما عيني تخف، دعواتكم".

 

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