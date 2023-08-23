الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سامو زين بعد تصريحاته عن الذكاء الاصطناعي: مستعد أعتذر قدام الناس بشرط

سامو زين، فيتو
سامو زين، فيتو

رد المطرب السوري سامو زين على الانتقادات التي تعرض لها بشأن انتصاره على الذكاء الاصطناعي بعد فشل هذه التقنية في الوصول لنبرة صوته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

سامو زين يرد علي منتقديه

وقال "سامو": “بما أن فيه خبر متداول جدا في كثير من المواقع وبين الناس واستفز الكثير من أصحاب العلم والمعرفة والتكنولوجيا والمخترعين وأصحاب الذكاء الاصطناعي.. اتفضلوا وروني إزاي ممكن تعملوا أغنية بخامة صوتي وأنا أتعهد إني أعتذر قدام الناس كلها وأنشر مقطع الأغنية عندي في السوشيال ميديا وتبقوا أنتوا الحكم”.

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سامو زين ينتصر على الذكاء الاصطناعي 

وكشف المطرب ساموزين مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن رأيه في جدل الذكاء الاصطناعي الذي أثير مؤخرا. 

 

وكتب ساموزين ستوري عبر خاصية الاستوري قائلا: "فيه ناس كتير بتبعتلي صوتي وأنا بغني أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي  بس بصراحة محدش عرف يوصل لخامة الصوت المظبوطة ودي حاجة مفرحاني".

أغنية دي حبيبتي 

وكانت آخر أعمال المطرب ساموزين أغنية "دي حبيبتي"، والذي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" منذ أسابيع. 

و أغنية دي حبيبتي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة وتوزيع محمود صبري، وميكس وماستر عمرو العزبي.

 

وتقول كلمات الأغنية: "دي حبيبتي وهي كل الناس والدنيا دي ليه تضحك قلبي بيضحك فيها لقيت أجمل احساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت أكتر ما أتمني اللي أنا عايزه لقيته خلاص قلبي أنا اتمني حلم ولقاه كلمه منك بتحلي الحياه مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليكي مايغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك".

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سامو زين الفنان سامو زين المطرب سلمو زين الذكاء الاصطناعي

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