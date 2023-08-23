أخبار الاقتصاد اليوم: الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بإصدار فواتير مميكنة للخدمات والسلع.. والذهب يواصل الصعود

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية 2023 - 2026

انتهت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية ، وكشفت نتائج انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية في دورته الأولى 2023 - 2026، عن فوز محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم المالية القابضة، وأحمد مروان عن شركة سيجما كابيتال القابضة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

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وفاز عن فئة المستقل من ذوي الخبرة كلًا من محمد جاب الله العضو المنتدب لشركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أشرف سالمان عن شركة أورسكوم المالية القابضة، وفاز بالتصويت عن ذات الفئة محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية.

وعن فئة شركات السمسرة فاز كل من أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، رانيا الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن للتداول الأوراق المالية.

وفاز بالتزكية عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة تضم القوائم المبدئية للمرشحين، راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، عمرو عبد العاطي عن شركة سي أي استس مانجمنت، ياسر أحمد عن شركة إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وفاز بالتزكية عن فئة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، ياسر حسنين عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

الذهب يواصل الصعود

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لآخر تحديث لها، إذ شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 15 جنيها من قليل.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2628 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2300 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1533 جنيهًا.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيها للبيع.

2.9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية خلال عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2023 دراسة عــن "تطور التجارة الإلكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)" ومن أهم مؤشراتها مايلى:

تأتى الصين - هونج كونج فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% إلى 61,2% خلال الفترة (2011-2021). وأيضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% إلى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).

تأتى مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% الى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى مصر فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% الى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).

احتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

تأتى الامارات والسعودية فى المراتب الاولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 37 و49 على الترتيب على مستوى العالم.

تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الاخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و95 على الترتيب على مستوى العالم.

بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.

الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بإصدار فواتير مميكنة للخدمات والسلع

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي وهي ( ستيلا هايتس – أمواج – هاسيندا- بورتو جولف مارينا – ماونتن فيو – مراسي- بورتومارينا – مركز تجاري زهران – مركز تجاري روزانا ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 25أغسطس 2023، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الإطلاع على قرار رقم (498) لسنة 2023 بإلزام بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى من هنا.



وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى من هنا.



وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 498 ) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضاف أنه يمكن إرسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى eReceipt.hd@eta.gov.eg أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395.