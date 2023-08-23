الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

أحمد الأحمر أفضل لاعب في مباراة يد الزمالك أمام الحشد العراقي

أحمد الأحمر، فيتو
أحمد الأحمر، فيتو

كرة اليد، حصل أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام  الحشد العراق في البطولة العربية وذلك باختيار اللجنة المنظمة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة أحمد رمضان هتلر، المدير الفني، على فريق الحشد العراقي بنتيجة (36-27) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح نادي الزمالك بنتيجة (18-13).

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لمواجهة مضر السعودي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.

الزمالك يفوز على الشعلة اليمني

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر، على فريق الشعلة اليمني بنتيجة (51-14) ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بالبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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وخاض الزمالك حتى الآن 4 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في 3 مواجهات أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، والشعلة اليمني وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

تصريحات مدرب فريق الزمالك

وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد رمضان هتلر في تصريحات لقناة الكأس القطرية: ”ما يحدث معنا لا يتحمله أي فريق في العالم”.

وواصل هتلر" رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم والجهاز الفني وعدم دعم الإدارة فإننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة العربية".

وتابع: لم نسافر في طائرة خاصة كما تم تداوله، والزمالك يمتلك إدارة عشوائية لا تقدم لنا الدعم المالي أو المعنوي ولا تعرف تفاصيل الفريق، نعاني بشدة في وجود تلك الإدارة، عانينا في انتقالنا من القاهرة إلى الدمام، حجزوا لنا رحلة للرياض ثم حجزت لنا جماهير الزمالك أتوبيس لنقلنا لملعب المباراة الأولى“.

الزمالك يفوز على الهدى السعودي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب". 

وتقدم الفارس الأبيض على فريق الهدى السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحة بنتيجة 28-24 في النهاية.

وحصل أحمد وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام نظيره الهدى السعودي والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (28-24).

واختارت اللجنة المنظمة أحمد وليد كأفضل لاعب في المباراة بين الزمالك والهدى السعودي بعد الأداء القوي الذي قدمه وتصدياته الرائعة.

ويقود الفريق فنيًّا، أحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبد الباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرًا إداريًّا ومحمد سامي إداريًّا.

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

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