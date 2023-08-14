أنوار الحق كاكار يؤدي اليمين رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

أدى أنوار الحق كاكار، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الإثنين، رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمتين سياسية واقتصادية.

وينحدر كاكار من إقليم بلوخستان، في جنوب غرب البلاد، وسيكون مسئولًا عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، يرأسها حتى انتخاب حكومة جديدة.

معلومات عن أنوار الحق كاكار

وقدم كاكار استقالته، أمس الأحد، من عضوية مجلس الشيوخ، ومن حزب بلوخستان عوامي.

وقال كاكار، 52 عاما، أمس الأحد: "نظرا للمسئولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعا الدعاء لي".

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ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا، بحلول نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين في باكستان تمنع أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن موكله طعن، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع "قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد".

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.