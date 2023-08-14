الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أنوار الحق كاكار يؤدي اليمين رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

أنوار الحق كاكار،
أنوار الحق كاكار، فيتو

أدى أنوار الحق كاكار، اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الإثنين، رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمتين سياسية واقتصادية.

وينحدر كاكار من إقليم بلوخستان، في جنوب غرب البلاد، وسيكون مسئولًا عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، يرأسها حتى انتخاب حكومة جديدة.

 

معلومات عن أنوار الحق كاكار

وقدم كاكار استقالته، أمس الأحد، من عضوية مجلس الشيوخ، ومن حزب بلوخستان عوامي.

وقال كاكار، 52 عاما، أمس الأحد: "نظرا للمسئولية الأساسية المنوطة بي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، فقد قررت التنازل عن عضويتي في حزب بلوخستان عوامي والتخلي عن منصبي في مجلس الشيوخ. أطلب منكم جميعا الدعاء لي".

Advertisements

ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا، بحلول نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت لجنة  الانتخابات الباكستانية قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

 

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين في باكستان تمنع أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، إن موكله طعن، على إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام محكمة أعلى درجة.

وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن على الحكم الصادر في مطلع الأسبوع "قدم للمحكمة العليا في إسلام أباد".

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

مرصد الأزهر عن جهاد باكستان: تنظيم إرهابي جديد على الطريق

تعيين أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أنوار الحق كاكار باكستان حكومة باكستان انتخابات باكستان أخبار باكستان اخبار العالم

مواد متعلقة

مرصد الأزهر عن جهاد باكستان: تنظيم إرهابي جديد على الطريق

تعيين أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في باكستان

بعد رفض استئناف عمران خان، قرار وشيك بحل البرلمان في باكستان

باكستان تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية